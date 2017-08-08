СМИ рассказали о попытках мигрантов проникнуть из Франции в Британию

ЛОНДОН, 8 авг — РИА Новости. Мигранты из лагеря портового французского города Кале с января текущего года предприняли более 17 тысяч попыток пересечь британскую границу, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные МВД Франции.

Отмечается, что мигранты пытались попасть в Британию на грузовиках, поездах, а также другими способами по Евротоннелю через Ла-Манш.

По мнению издания, такое количество попыток может свидетельствовать о том, что число мигрантов, находящихся в Кале, в несколько раз больше, чем полагают французские правоохранительные органы.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон на минувших выходных заявил, что в Кале находится около 350 беженцев. Однако по мнению корреспондента Sky News, побывавшего на месте бывшего лагеря мигрантов "Джунгли", и различных волонтерских организаций, число мигрантов приближается к тысяче человек.

Также, по данным издания, в Кале продолжают прибывать мигранты, которые хотят попасть в Великобританию.

В портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.

Подробнее о кризисе с мигрантами в Европе в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>