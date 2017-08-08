Бразилия приостановила уголовное разбирательство об обрушении дамбы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Судья в бразильском штате Минас-Жерайс временно приостановил уголовное разбирательство в отношении четырех компаний и 22 человек по делу об обрушении дамбы, жертвами которого стали 19 человек, передает агентство Рейтер.

Дамбы в штате Минас-Жерайс обрушились в начале ноября 2015 года. Всего были загрязнены около 62 квадратных километров территории и река Досе на расстоянии в 500 километров. Найдены тела 18 человек, останки еще одной жертвы не были обнаружены. Эксперты-экологи считают, что на устранение всех последствий аварии потребуется 100 лет.

Среди обвиняемых — экс-глава компании Samarco Рикарду Вескови и члены совета директоров компании, включая двух американцев, француза, австралийца и южноафриканца. Прокурор Жозе Сампайо в ходе расследования пришел к выводу, что Samarco делала акцент на получении прибыли в ущерб обеспечению безопасности работ.

По данным агентства, дело приостановлено в связи с тем, что полученные доказательства могут оказаться недопустимыми. Сообщается, что два руководителя Samarco утверждают, что данные телефонных разговоров, сообщения и электронные письма были собраны не в установленный законом срок.

По словам судьи Жакеса де Кейроза Феррейры, заявления руководителей могут привести к тому, что "все дело может быть отклонено", передает агентство.