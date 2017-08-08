Бразилия приостановила уголовное разбирательство об обрушении дамбы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Судья в бразильском штате Минас-Жерайс временно приостановил уголовное разбирательство в отношении четырех компаний и 22 человек по делу об обрушении дамбы, жертвами которого стали 19 человек, передает агентство Рейтер.
Среди обвиняемых — экс-глава компании Samarco Рикарду Вескови и члены совета директоров компании, включая двух американцев, француза, австралийца и южноафриканца. Прокурор Жозе Сампайо в ходе расследования пришел к выводу, что Samarco делала акцент на получении прибыли в ущерб обеспечению безопасности работ.
По словам судьи Жакеса де Кейроза Феррейры, заявления руководителей могут привести к тому, что "все дело может быть отклонено", передает агентство.