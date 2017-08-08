МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналисты британского издания The Guardian отказались посетить российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, и выслушать его историю, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу британского издания.

Ранее "Известия" сообщили, что Ярошенко, находящийся тюрьме "Форт Дикс", предложил корреспондентам The Guardian посетить место его заключения для проведения полноценного журналистского расследования. Поводом для этого стала публикация британской газеты в марте 2015 года, в которой ее автор Юджит Бхаттачарджи рассказывает о том, как американским агентам под прикрытием в Либерии удалось раскрыть крупную сеть наркоторговцев. Повествование строилось главным образом вокруг Константина Ярошенко, однако его история была дана в пересказе, а не от первого лица, как в случае с другими фигурантами статьи. Ярошенко и его семья предложили британским журналистам, которые по какой-то причине не связались ни с обвиняемым, ни с его адвокатами, лично пообщаться с заключенным и узнать его историю из первых уст.

Официальный представитель The Guardian впоследствии заявил РИА Новости, что в газете получили письмо, но придерживаются прежней позиции, изложенной в материале.

"На вопрос "Известий", как британские коллеги собираются отвечать на письмо Константина Ярошенко и какие шаги намерены предпринять, в пресс-службе The Guardian дали понять, что не видят необходимости посещать летчика в американской тюрьме или обращаться за комментариями к кому-либо из его родственников или адвокатов. В издании пояснили, что довольны репортажем двухлетней давности и не собираются описывать эту ситуацию "с позиции господина Ярошенко", — пишут "Известия".

Ярошенко, комментируя решение The Guardian, заявил, что статья носит ярко выраженный заказной характер. Так, отметил он, возникают вопросы, почему заметка была выпущена именно в 2015 году, а не сразу после ареста.

"Я был поражен реакцией издания. Мы ведь общались с этим журналистом. Я сам ему написал, как только прочитал заметку. Он ответил мне моментально. Я не хотел его спугнуть, поэтому общался без претензий, боялся, чтобы он не ушел, как партизан, в засаду. Он задавал мне вопросы, я уважительно с ним общался. Как только я отправил ему письмо с просьбой приехать, он перестал мне отвечать. Про меня писали многие американские СМИ, но европейцы в таком ключе — впервые. Он связался со всеми. Но почему же не связался со мной до того, как выпускать статью?" — приводит газета слова Ярошенко.

По словам летчика, ему снова закрывают рот. "Ведь они боятся, что я расскажу о том, что творилось в Гвинее, в Киеве. Там происходили очень серьезные вещи. Они знают, о чем я. Я ведь маленькое звено в этой огромной цепи по дискредитации Российской Федерации… Я каждый день тут слушаю "пропагандистскую машину" — CNN и другие. Но я не ожидал от британского издания такого. Тем более что я просил логичных вещей — рассказать историю с учетом журналистских стандартов, то есть представить и мою позицию", — подчеркнул он.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.