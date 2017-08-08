МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналисты британского издания The Guardian отказались посетить российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, и выслушать его историю, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу британского издания.
"На вопрос "Известий", как британские коллеги собираются отвечать на письмо Константина Ярошенко и какие шаги намерены предпринять, в пресс-службе The Guardian дали понять, что не видят необходимости посещать летчика в американской тюрьме или обращаться за комментариями к кому-либо из его родственников или адвокатов. В издании пояснили, что довольны репортажем двухлетней давности и не собираются описывать эту ситуацию "с позиции господина Ярошенко", — пишут "Известия".
"Я был поражен реакцией издания. Мы ведь общались с этим журналистом. Я сам ему написал, как только прочитал заметку. Он ответил мне моментально. Я не хотел его спугнуть, поэтому общался без претензий, боялся, чтобы он не ушел, как партизан, в засаду. Он задавал мне вопросы, я уважительно с ним общался. Как только я отправил ему письмо с просьбой приехать, он перестал мне отвечать. Про меня писали многие американские СМИ, но европейцы в таком ключе — впервые. Он связался со всеми. Но почему же не связался со мной до того, как выпускать статью?" — приводит газета слова Ярошенко.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.