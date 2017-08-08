МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полиция Нигерии задержала подозреваемых в стрельбе в католическом храме, в результате которой погибли 12 человек, сообщает местная газета YNaija.
Представитель полиции штата Нкейрука Нводе (Nkeiruka Nwode) подтвердила задержания, но отказалась раскрыть личности подозреваемых.
По ее словам, инцидент не связан с терроризмом. "Это просто конфликт между отдельными людьми", — заявила Нводе.
Губернатор штата Вилли Обьяно (Willie Obiano) отметил, что полиция, вероятно, задержала "ключевых членов" группы, осуществившей нападение.