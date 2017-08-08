МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полиция Нигерии задержала подозреваемых в стрельбе в католическом храме, в результате которой погибли 12 человек, сообщает местная газета YNaija.

Стрельба в католическом храме города Осубулу в штате Анамбра произошла в воскресенье утром. По свидетельству одного из очевидцев, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам. Однако представитель местной полиции сообщил, что нападавший действовал в одиночку. По информации СМИ, жертвами нападения стали по меньшей мере 12 человек.

Представитель полиции штата Нкейрука Нводе (Nkeiruka Nwode) подтвердила задержания, но отказалась раскрыть личности подозреваемых.

По ее словам, инцидент не связан с терроризмом. "Это просто конфликт между отдельными людьми", — заявила Нводе.

Губернатор штата Вилли Обьяно (Willie Obiano) отметил, что полиция, вероятно, задержала "ключевых членов" группы, осуществившей нападение.