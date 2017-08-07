КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах на сегодняшний день составляют 13,4 миллиарда кубометров; до отопительного сезона планируется накопить 16 миллиардов кубометров, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Сейчас у нас в подземных хранилищах приблизительно 13,4 миллиарда… сейчас выходит, что мы (к отопительному сезону — ред.) выйдем на 16 миллиардов кубов ", — сказал Витренко в эфире украинского "5 канала" в понедельник вечером.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.