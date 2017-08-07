В ОБСЕ отметили рост числа нарушений перемирия в Луганской области

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области увеличилось на 55% за минувшую неделю, заявил на брифинге Луганске в понедельник первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Вы знаете, что режим прекращения огня не случился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% увеличение нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей", — заявил Хуг.

Спикер уточнил, что около 20% всех нарушений в Луганской области зафиксировано в районе Первомайск – Попасная. По словам Хуга, на Луганском направлении СММ зафиксировала около 550 случаев использования тяжелого и запрещенного минскими договоренностями вооружения за неделю. Он уточнил, что речь идет о танках, минометах и артиллерии.

"Вы должны знать: 75% из зафиксированных нами нарушений имели место в Попасной", — подчеркнул Хуг.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.