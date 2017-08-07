В украинской оппозиции высмеяли идею "Стены" на границе с Россией

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко считает, что в условиях современной техники стена на границе между Украиной и Россией является бесполезной.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое. В понедельник Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2017 году может получить 19,5 миллиона долларов на реализацию "Стены".

"Мы вообще считаем, что подобные сооружения в условиях, когда существует такая современная техника, они абсолютно бесполезны. Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать с космоса, и все действия, для этого есть необходимая техника, и все, что происходит на границе, можно четко отслеживать через космические средства связи. Я говорю не о танках, а о людях, которые проходят, если они проходят", — цитирует Бойко сайт телеканала " 112 Украина ".

По его словам, "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца или косулю". Он также напомнил, что в связи с проект уже заведены ряд уголовных дел, первое из них — уже через четыре месяца после начала строительства.