СМИ: турист заплатил десять тысяч долларов за дегустацию поддельного виски

ЖЕНЕВА, 7 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Турист из Китая отдал более 10 тысяч долларов за возможность попробовать, вероятно, поддельный 166-летний виски, сообщает швейцарское издание "20 Minuten"

Молодой человек заплатил 9999 швейцарских франков за 200 миллилитров виски Macallan 27-летней выдержки 1878 года розлива в отеле Waldhaus Hotel am See в швейцарском курортном городе Санкт-Мориц. Бутылка считалась последней не открытой из партии, ее стоимость оценивалась в 50 тысяч франков. Однако на портале Whiskyexperts.net усомнились в подлинности напитка.

Менеджер отеля Сандро Бернаскони сообщил "20 Minuten", что не подозревал, что бутылка была поддельной. Он готов отдать напиток на экспертизу и уже нашел подходящего специалиста в Шотландии. По его словам, если подтвердится, что виски был фальшивым, отель вернет клиенту все потраченные средства, а также начнет судебную тяжбу с теми, кто продал бутылку.

Казус произошел в баре Davil's Place, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса как бар, в котором подают 2,5 тысячи сортов виски. Macallan пил киногерой Джеймс Бонд в фильмах "Спектр" и "Скайфол".