В Нигерии суд лишил экс-главу ОПЕК дома за 37,5 миллиона долларов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Суд в Нигерии в понедельник принял решение изъять дом стоимостью около 37,5 миллионов долларов, принадлежавший экс-министру нефти и бывшему президенту ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке, которую власти подозревают в коррупции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Судья принял соответствующее решение, так как никто не явился на заседание, чтобы заявить о праве собственности на имущество.

Власти подозревают, что министр приобрела дом в собственность в 2013 году в результате незаконных действий. Также проводится расследование в отношении собственности экс-министра в Британии и США. Алисон-Мадуэке отвергает обвинения властей.

В 2015 году экс-министр нефти Нигерии, тогда занимавшая пост президента ОПЕК, была задержана в Лондоне. По данным нигерийских СМИ, британская полиция задержала ее и еще четырех человек по подозрению во взяточничестве и коррупции. Впоследствии власти Британии отпустили ее под залог.

Алисон-Мадуэке работала министром нефти во время правления президента Гудлака Джонатана до мая 2015 года. Президентом ОПЕК она была избрана на заседании 27 ноября 2014 года. Алисон-Мадуэке стала первой женщиной на этом посту, который занимала до декабря 2015 года.