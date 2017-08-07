Опрос: американцы поддержат применение ВС в случае нападения КНДР на Сеул

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство американцев поддерживают использование ВС США в случае нападения КНДР на Южную Корею, следует из результатов опроса Чикагского совета по глобальным проблемам (Chicago Council on Global Affairs).

Согласно результатам исследования, 62% американских граждан высказались в поддержку использования войск США в случае нападения КНДР на Южную Корею. Число сторонников данной инициативы, по информации совета, стало самым большим за всю историю проведения опросов с 1990 года. Так, два года назад идею поддержали 47% респондентов, а во время проведения первого исследования — лишь 26%.

При этом подавляющее большинство опрошенных (91%) не одобряют деятельность лидера КНДР Ким Чен Ына, из которых 79% относятся к нему крайне негативно. Почти треть респондентов высказались в пользу отправки ВС США для разрушения северокорейских ядерных объектов, еще 40% поддержали нанесение авиаударов по ядерно-производственным объектам КНДР.

Опрос, участие в котором приняли 2002 совершеннолетних американца, проводился с 27 июня по 19 июля. Статистическая погрешность составляет процентных 2,4 пункта.