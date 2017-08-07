Финансовый регулятор Германии проверяет Daimler и Volkswagen

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало проверку в отношении автопроизводителей Daimler и Volkswagen на фоне сообщений о картельном сговоре ведущих участников автомобильного рынка ФРГ, сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на представителя BaFin.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что ведущие участники автомобильного рынка Германии, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler, согласовывали между собой вопросы, касающиеся в том числе технологии очистки выхлопных газов в автомобилях с дизельными двигателями. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК проведет "очень тщательную проверку" по этому поводу.

Финансовый регулятор проверит, своевременно ли компании проинформировали своих акционеров о неполноте или ошибочности представленных им ранее данных или информация о предполагаемом картельном сговоре обнаружилась только через СМИ. По законодательству, акционерные компании обязаны немедленно предоставлять своим акционерам информацию, которая могла бы оказать влияние на динамику курса акций.

Как отмечает издание, за нарушения данного законодательства на компании может быть наложен штраф в размере до 2-2,5% от всего прошлогоднего годового оборота. Таким образом, максимальная сумма штрафа может составить около миллиона евро.

Ранее рекорд штрафа за подобное нарушение принадлежал крупнейшему банку Германии Deutsche Bank. В мае он выплатил штраф в размере 550 тысяч евро.