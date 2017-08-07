СМИ: глава информуправления МВБ США увольняется после трех месяцев работы

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава информационного управления министерства внутренней безопасности (МВБ) США Ричард Старополи покидает свой пост, проработав на нем только три месяца, сообщила в понедельник газета The Hill.
Как отмечается в материале, "причины ухода неизвестны". Также указывается, что в июне Старополи предложил план по реорганизации отдела МВБ по информационной безопасности с целью "более эффективного расходования средств на технологии".
Уход Старополи произошел на фоне отставки Энтони Скарамуччи, который был уволен с поста директора Белого дома по коммуникациям на 11-й день после назначения.