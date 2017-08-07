На юге Нигерии неизвестные похитили автобус с 16 пассажирами

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Группа вооруженных людей похитила 16 пассажиров автобуса около города Порт-Харкорт на юге Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев и полицию.

"Они (вооруженные люди) заблокировали дорогу, открыли огонь по автобусу, когда он приближался к району Эмохуа, и таким образом заставили водителя остановиться", — заявил агентству очевидец Тамуно Джордж (Tamuno George). По его словам, в автобусе во время инцидента находились 16 человек, включая водителя.

Полиция штата Риверс подтвердила факт инцидента. Правоохранительные органы проводят поиск злоумышленников. Мотивы преступников неизвестны, никаких требований похитители пока не предъявляли.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.