В США пропавших после крушения конвертоплана морпехов признали погибшими

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Трое морских пехотинцев, которые пропали без вести при крушении конвертоплана, официально признаны погибшими, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция у восточного берега Австралии, где в субботу потерпел крушение конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey, завершилась. На его борту было 26 человек, 23 из них спасены. ВМФ Австралии установили местонахождение затонувшего конвертоплана.

По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.