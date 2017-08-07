В Белоруссии завели уголовное дело на священника РПЦ

МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Витебский городской отдел Следственного комитета Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении священника Выборгской епархии РПЦ, подозреваемого в попытке вывезти из города двух женщин для занятия проституцией, сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что священник из Петропавловского храма в Ленинградской области задержан оперативниками в Белоруссии. Также приводилась информация о расследовании уголовного дела Витебским городским отделом Следственного комитета по статье о покушении "на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией" в отношении "39-летнего гражданина РФ", об этом сообщила официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в Facebook.

"Витебским городским отделом СК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Белоруссии", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников подразделений по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.

По информации Витебского отдела СК, священник был задержан 3 августа сотрудниками органов внутренних дел вместе с 20-летней и 30-летней женщинами в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в город Санкт-Петербург. По данным ведомства, установлено, что житель Ленинградской области, находясь в Витебске, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух местных жительниц. Подозреваемый допрошен. Следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в понедельник заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что представители Русской православной церкви взаимодействуют с правоохранительными органами в связи с задержанием в Витебске священника.

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