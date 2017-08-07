СМИ: военные ликвидировали боевика, ответственного за теракты в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Боевик из Бельгии, бравший от имени запрещенной в РФ и других странах террористической организации "Исламское государство" (ИГ*) ответственность за теракты в Брюсселе, убит иракскими военными, сообщает телерадиокомпания RTL.
При этом, как отмечает RTL, правительственный координационный центр по оценке угроз (OCAM) пока не готов подтвердить эту информацию.
В результате терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.
*Террористическая организация, запрещенная в России