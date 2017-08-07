СМИ: военные ликвидировали боевика, ответственного за теракты в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Боевик из Бельгии, бравший от имени запрещенной в РФ и других странах террористической организации "Исламское государство" (ИГ*) ответственность за теракты в Брюсселе, убит иракскими военными, сообщает телерадиокомпания RTL.

По ее информации, террорист по прозвищу Абу Амза аль-Белжики (настоящее имя Тарик Жадаун) был уничтожен после освобождения Мосула иракской армией. Об этом сообщила сама организация и, по информации RTL, близкие опознали его на видео, где запечатлена его смерть.

При этом, как отмечает RTL, правительственный координационный центр по оценке угроз (OCAM) пока не готов подтвердить эту информацию.

В результате терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.

*Террористическая организация, запрещенная в России



