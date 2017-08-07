Конгрессмен: обвинения в адрес "российских хакеров" вредят демократии в США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ложные обвинения в адрес "российских хакеров", якобы оказавших влияние на президентские выборы в США, подрывают американскую демократию, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер.

"Это вредит нашей демократии, очень неприятно видеть людей, которые просто боятся противостоять этой ужасной и убогой фальсификации и лжи, которую представляют американскому народу", — сказал конгрессмен в ответ на просьбу прокомментировать заявления о "российском следе" на выборах президента США.

Он добавил, что лживая риторика по поводу взломанных серверов Демократической партии США является мошенничеством и призвана дискредитировать президента Дональда Трампа и попытаться лишить его легитимности.