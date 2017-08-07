Российские дипломаты не располагают данными о нападении акулы в Хургаде

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Российские дипломаты в Египте не располагают информацией о нападении белой акулы на человека близ курортного города Хургада, об этом они заявили РИА Новости.

В понедельник департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил о том, что в водах курорта появились белые акулы, а один человек уже пострадал из-за них.

"Мы пока не располагаем подобной информацией", — заявили собеседники агентства в посольстве РФ.

Сообщений в египетских СМИ об активности белых акул у побережья Хургады в последние несколько лет не появлялось.

В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.