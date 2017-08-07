В ДРК произошло столкновение силовиков со сторонниками религиозного культа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Четырнадцать сторонников сепаратистского религиозного культа погибли в понедельник в ходе столкновений с силами безопасности в двух городах Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Как заявил представитель полиции Пьерро Мванампуту (Pierrot Mwanamputu), 12 человек погибли в ходе столкновений с силовиками, возникших после нападения членов культа Bundu dia Kongo на тюрьму в Киншасе. Еще два представителей религиозного объединений, по данным очевидцев и источников в силовых ведомствах, погибли в результате беспорядков на акции протеста против действующего президента Жозефа Кабилы в городе Матади.

Религиозный культ Bundu dia Kongo, последнее время привлекший множество последователей, преследует цель возродить Королевство Конго, существовавшее на протяжении нескольких веков в устье одноименной реки.

В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Жозефа Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков.

Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в ДРК заключили соглашение, согласно которому президент Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.