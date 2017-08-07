В Балаклее из-за взрыва снаряда на складе пострадал украинский военный

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Военнослужащий ранен в результате взрыва снаряда в Балаклее Харьковской области, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на Харьковский региональный медиа-центр министерства обороны Украины.

В ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять пострадали.

"Травмы получил военнослужащий вооруженных сил Украины во время проведения разминирования арсенала в Балаклее. Сейчас решается вопрос, где именно будет проходить лечение пострадавшего. Его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

По данным местного издания "Depo.Харков", инцидент произошел около 11.20 (совпадает с мск) в Балаклее во время сбора снарядов, которые не разорвались, пострадал 27-летний солдат. Он получил ряд травм, травматическую ампутацию правой стопы, открытый перелом левой голени, открытый перелом левой стопы, ожоги лица, рук, грудной клетки. Расследованием инцидента занимается военная прокуратура.

Военный прокурор Харьковского гарнизона Роман Грищенко сообщил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. "Военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по части третей статьи 425 "халатное отношение к воинской службе, повлекшее тяжелые последствия", — сказал Грищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, состояние военного оценивается как стабильно тяжелое, он госпитализирован в хирургическое отделение.