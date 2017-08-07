Китай два года не строит острова в Южно-Китайском море, заявили в МИД КНР

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в понедельник, что страна уже два года не осуществляет в Южно-Китайском море проекты по "рекламации земли" или строительству искусственных островов, передает телеканал CGTN.

По данным телеканала, министр опроверг поступившие ранее заявления о том, что строительство все еще продолжается.

Накануне на встрече в Маниле КНР и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одобрили рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море, работа над которым началась еще в 2013 году.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее активные споры в последние годы ведутся из-за строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.