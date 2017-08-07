Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию в Иерусалиме и секторе Газа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в понедельник обсудил с послом Палестины в РФ Абдель Хафизом Нофалем ситуацию в Иерусалиме и секторе Газа.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на палестинских территориях в свете эскалации напряженности вокруг Святых мест Иерусалима и обострения гуманитарной обстановки в секторе Газа. При этом особое внимание было уделено перспективам палестино-израильского урегулирования и проблематике восстановления палестинского единства", — говорится в сообщении МИД.

"По итогам обмена мнениями был подтвержден обоюдный настрой на поддержание доверительного российско-палестинского политического диалога и дальнейшее развитие многопланового двустороннего сотрудничества", — добавили в МИД РФ.

Ранее в понедельник Богданов провел встречу с послом Израиля в РФ Гарри Кореном.