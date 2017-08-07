Американская инспекционная группа проверит военные объекты во Львове

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области. Архивное фото

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области. Архивное фото

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Инспекционная группа США прибыла во Львов для проверки военных объектов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

"Во Львов прибыла многонациональная инспекционная группа США для проведения проверки объявленного места по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)… В состав иностранной группы также вошли представители Норвегии и Польши… Продлится верификация до 10 августа", — говорится в сообщении.

По данным минобороны, целью работы американских инспекторов является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, попадающих под действие ДОВСЕ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Договор, в частности, препятствовал созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.