В ЛНР заявляют о снижении интенсивности обстрелов в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (44)

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Ситуация в Донбассе остаётся напряженной, однако отмечается снижение интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в понедельник в Народной милиции заявили, что украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной, однако отмечается тенденция уменьшения количества обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины)", — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР соблюдают минские договоренности, "но в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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