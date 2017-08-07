Мадуро попросил "максимального наказания" для нападавших на военную базу

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил "максимального наказания" для всех участников нападения на военную базу "Парамакай", пишет издание El Nacional.

"Я прошу максимального наказания для всех участников этой террористической атаки на базу", — приводит издание слова Мадуро.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили нападение на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал произошедшее терактом. Военные взяли ситуацию под контроль. Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу "Парамакай" два человека погибли и один получил ранения.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".