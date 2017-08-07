В МИД призвали выработать конвенцию по борьбе с химатаками и биотерроризмом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва считает, что необходимо разработать международную конвенцию по борьбе с химатаками и актами биотерроризма, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть вопросы, казалось бы, более приземленные, но от этого не менее актуальные типа необходимости, на наш взгляд, разработать международную конвенцию по борьбе с актами химического и биотерроризма. Супер актуальная тема, в том числе в привязке к Ближнему востоку. Тоже нет отклика до сих пор с той (американской — ред.) стороны. Впечатление, что там все поглощены бесконечной борьбой с ветряными мельницами в виде тех или иных информационных вбросов, с "российским влиянием", которого нет и быть не может, с какими-то российскими связями Бог знает кого и на каком основании", — сказал Рябков в интервью радио Sputnik.

Российский дипломат отметил, что вопросы стратегической стабильности не поднимались в диалоге между США и РФ уже давно, однако Москва готова к продолжению диалога по всем направлениям. "Нужно понять, кто будет с американской стороны партнером в этом диалоге, в чем суть политики", — сказал Рябков.

Комментируя процесс наращивания вооружения в космической сфере, замглавы российского МИД выразил убеждение, что космос должен остаться сферой мирного взаимодействия. "Мы убеждены, что тенденции последнего времени в американской политической элите, в американском военном планировании настраивают на очень тревожный лад. У них все больше позывов, скажем так, двинуться в направлении размещения оружия в космосе и вообще расширения его военного применения", — констатировал дипломат.