Лондон заявил о конструктивном характере переговоров с ЕС по Brexit

Итоги референдума в Британии по сохранению членства в ЕС. Архивное фото

Итоги референдума в Британии по сохранению членства в ЕС. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что переговоры по выходу страны из Евросоюза ведутся конструктивно, сообщает агентство Рейтер.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Фрейзер сказал, что правительству следует более четко представить свою позицию. По его словам, нельзя сказать, что для Лондона переговоры начались "многообещающе".

Официальный представитель Мэй заявил, что Лондон "резко не согласен" с таким мнением. "Переговоры, стартовавшие два месяца назад, начались конструктивно, мы охватили значительный объем важных вопросов", — сказал представитель британского премьера.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.