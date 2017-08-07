Конгрессмен назвал чепухой предложение по выходу из договора о РСМД

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Предложение в конгрессе по договору о РСМД между РФ и США, о котором ранее сообщалось в СМИ, носит бессмысленный характер и наносит ущерб национальным интересам, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабакер.

Ранее издание Politico написало, что конгресс США на фоне растущего противостояния с администрацией президента Дональда Трампа продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности.

"Это такая чепуха, из-за которой эти надуманные атаки на Россию наносят ущерб благополучию нашей страны и всего мира", — сообщил Рорабакер.

Договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору о РСМД как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить с тем, чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.