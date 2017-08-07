Лозунги, с которыми Трамп пришел к власти, пробуксовывают, заявил Рябков

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Лозунги и идеи, с которыми Дональд Трамп пришел к власти в США, в частности в вопросе отношений с РФ, пробуксовывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Получается, что мы имеем преемственность во внешней политике для России, скорее, негативную и некоторую пробуксовку реализации тех лозунгов, предложений, идей, концепций, которые привели Трампа к власти. Посмотрим, что будет происходить дальше", — сказал Рябков в интервью радио Sputnik.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Немалую часть своих предвыборных выступлений Трамп посвятил рассуждениям о будущих отношениях с Россией. При этом обещания наладить связи между Вашингтоном и Москвой не раз оборачивались против него.