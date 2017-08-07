Действия конгресса наносят ущерб имиджу и авторитету США, считает Рябков

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Последние действия конгресса США наносят ущерб имиджу и авторитету Соединенных Штатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Навешивание ярлыков стало не просто занятием пропагандистов, а стало альфой и омегой политической линии тех, кто заседает в американском парламенте. И здесь, я считаю, интересы ложно понятой защиты американских ценностей и продвижение их стали выше интересов даже собственной партии. Не хочу углубляться в это копание, которым охвачены и СМИ в США, и политики, и разного рода политологи. Копание в деталях и обстоятельствах, зачастую того, чего не было в принципе и не могло быть в природе, все очень грязно и недостойно такой страны как США", — сказал дипломат.

"Но факт есть факт – они наносят сами себе ущерб. То, что творится в последние месяцы в конгрессе США – это очень серьезный урон имиджу, реноме и авторитету США как страны, как ведущей, самой влиятельной во многих отношениях державы мира. Странно, что они этого не понимают", — добавил Рябков.