Эксперт рассказал о методах работы АСЕАН

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. АСЕАН является антиподом некоторых методов, которые утверждаются в настоящее время в международных отношениях, считает директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский.
Эксперт отметил, что "именно ввиду приверженности такого рода действиям АСЕАН смогла укрепить высокий моральный политический авторитет в регионе".
Сумский также считает, что благодаря диалоговому партнерству с АСЕАН Россия смогла стать полноправным участником процессов строительства системы безопасности. "Именно статус диалогового партнера АСЕАН в конечном счете позволил России закрепиться на всех переговорных площадках – региональный форум АСЕАН, Восточноазиатский саммит, совещание министров иностранных дел АСЕАН – и, тем самым, стать полноправным участником процессов строительства системы безопасности", — сказал он.
В Маниле в эти дни находится российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИД примет участие в министерском совещании Россия—АСЕАН, седьмой встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 24-м региональном форуме АСЕАН по безопасности.