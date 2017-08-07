Эксперт рассказал о методах работы АСЕАН

Церемония совместного фотографирования глав МИД стран-участниц АСЕАН перед началом встречи министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

Церемония совместного фотографирования глав МИД стран-участниц АСЕАН перед началом встречи министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. АСЕАН является антиподом некоторых методов, которые утверждаются в настоящее время в международных отношениях, считает директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский.

По мнению Сумского, благодаря АСЕАН сформировалась особая стилистика внешнеполитического процесса, "для которого характерен обход всего, что так или иначе может ассоциироваться с диктатом, навязыванием своей позиции, попытками что-то импульсивно проталкивать. В этом смысле АСЕАН – полный антипод некоторых методов, которые, к сожалению, сейчас утверждаются в международных отношениях", — заявил Сумский в ходе круглого стола "Россия и АСЕАН. К 50-летию создания организации", организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт отметил, что "именно ввиду приверженности такого рода действиям АСЕАН смогла укрепить высокий моральный политический авторитет в регионе".

Сумский также считает, что благодаря диалоговому партнерству с АСЕАН Россия смогла стать полноправным участником процессов строительства системы безопасности. "Именно статус диалогового партнера АСЕАН в конечном счете позволил России закрепиться на всех переговорных площадках – региональный форум АСЕАН, Восточноазиатский саммит, совещание министров иностранных дел АСЕАН – и, тем самым, стать полноправным участником процессов строительства системы безопасности", — сказал он.

В Маниле в эти дни находится российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИД примет участие в министерском совещании Россия—АСЕАН, седьмой встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 24-м региональном форуме АСЕАН по безопасности.