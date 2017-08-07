В МИД сожалеют, что отношения РФ и США не прошли испытания на прочность

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В МИД России сожалеют, что отношения Москвы и Вашингтона не прошли испытания на прочность и конгресс США навязал свою волю администрации президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Печально, что отношения с Россией не прошли испытания на прочность с точки зрения устойчивости к нападкам, которые шли по нарастающей в последние месяцы, и в конечном итоге большинство и в палате представителей, и в сенате (США — ред.), по сути дела, навязало свою волю администрации", — сказал Рябков.