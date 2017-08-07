ВМФ Австралии нашли аварийный американский конвертоплан

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ВМФ Австралии установили местонахождение затонувшего конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey, потерпевшего крушение в субботу, передает телеканал 7 News Sydney.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция у восточного берега Австралии, где в субботу потерпел крушение конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey, завершилась. На борту потерпевшего крушение конвертоплана было 26 человек, 23 из них спасены.

"(Корабль — ред.) HMAS Melville установил местонахождение потерпевшего крушение конвертоплана корпуса морской пехоты США Osprey, затонувшего в заливе Шолуотер. Водолазы ВМФ Австралии ведут поиски трех пропавших морских пехотинцев", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Всего конвертоплан может вместить четырех членов экипажа и 24 пассажиров. По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.