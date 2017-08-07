Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Японии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

МАНИЛА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Маниле встречу с японским коллегой Таро Коно "на полях" мероприятий по линии АСЕАН.

"Уважаемый господин министр, очень рад нашему знакомству, хотел бы уже теперь лично поздравить вас с назначением на этот пост", — сказал Лавров в начале встречи.

Встреча в Маниле стала первой личной беседой Лаврова с японским коллегой с момента назначения Коно на эту должность.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в кабинете министров назначил новым министром иностранных дел Таро Коно, который ранее исполнял обязанности главы министерства по административным реформам.

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида, который считается одним из главных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в будущем, назначен главой Совета по политике ЛДП.