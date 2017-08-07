МАНИЛА, 7 авг — РИА Новости. Россия надеется на дальнейшее развития отношений с Новой Зеландией, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник на переговорах с новозеландским коллегой Джерри Браунли.
Это первая встреча главы российского МИД с Браунли, который занял свой пост в апреле.
Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, Китая и США.