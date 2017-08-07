МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что лучшим сигналом о готовности КНДР к переговорам с США является прекращение Пхеньяном ракетных испытаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая была инициатором принятия резолюции, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть.
Произошло это после того, как КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.