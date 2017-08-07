Китай поддерживает возобновление диалога между Сеулом и Пхеньяном

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И заявил в понедельник, что Пекин поддерживает возобновление диалога между Северной и Южной Корей, сообщает телеканал CGTN.

Китайский министр выразил надежду, что возобновление диалога поможет снизить напряженность в регионе.

Ван И находится в Маниле, где проходит ряд мероприятий по линии АСЕАН, в том числе встреча глав внешнеполитических ведомств, на которую также приехали главы внешнеполитических ведомств России и США. Тема ядерной проблемы Корейского полуострова стала наиболее обсуждаемой в ходе двусторонних и многосторонних встреч глав МИД.