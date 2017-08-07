В Мавритании проголосовали за упразднение сената и изменение флага

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жители Мавритании в ходе референдума в субботу проголосовали за внесение конституционных поправок, которые предполагают упразднение сената и изменение национального флага, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление избирательной комиссии.

По данным агентства, явка составила порядка 53% населения, за поправки в конституцию высказались 85% избирателей.

Поправки в конституцию ранее в этом году предложил президент страны Мохаммед ульд Абдель Азиз. Они прошли через нижнюю палату парламента, но сенат их не одобрил, после чего глава государства призвал организовать референдум.

Гражданам предлагалось решить, нужно ли упразднить сенат и создать вместо него местные региональные советы, объединить ряд религиозных организаций в одну, а также добавить экологию в сферу работы социально-экономического совета. Во флаг страны предлагалось добавить красные полосы сверху и снизу, которые будут символизировать кровь погибших борцов за независимость от Франции в 1960 году.

Как отмечало агентство Франс Пресс, голосовать в пользу поправок агитировали сторонники президента и несколько оппозиционных партий, против них — одна умеренная оппозиционная партия. Ряд партий и гражданских активистов организовали кампанию за бойкот референдума, чтобы низкой явкой подорвать его легитимность.

Представитель оппозиционной коалиции Мохамед Джамиль Мансур заявлял телеканалу "Аль-Джазира", что президент стремится при помощи референдума позволить себе переизбраться на третий пятилетний срок. Глава государства, занимающий свой пост с 2008 года, назвал такие предположения лживыми.