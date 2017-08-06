В Польше нет ясности по поводу поставок ракетных комплексов Patriot

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ясности по поводу поставок в Польшу новых американских комплексов противовоздушной обороны Patriot пока нет, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью газете "Коммерсант".

"Пока ясности нет. Мы подписали предварительное соглашение и изложили свои пожелания по спецификациям этих батарей, радаров и другого сопутствующего оборудования. Теперь мы ждем ответа от США насчет технических деталей договора и цены. Так что назавтра поставок ждать не стоит", — сказал министр.

По его словам, цель закупок — "чтобы системы ПВО защищали как минимум три точки: во-первых, столицу, во-вторых, ту часть страны, через которую в Польшу могут прибыть дополнительные силы НАТО для поддержки нашей обороноспособности, и в-третьих, главный штаб или другое важное с оборонной точки зрения место".

"Обычно для защиты каждой из таких точек требуется три батареи", — уточнил Ващиковский.

Отвечая на вопрос, связано ли намерение Варшавы разместить дополнительные батареи Patriot с планами Москвы по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области, он сказал: "Российские ракеты уже там размещены, а у нас до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя".

"Мы не предпринимаем шаги первыми — мы реагируем на то, что мы видим. Тем более что Patriot не позволяет напасть ни на какую страну — в этом плане система бесполезна. А "Искандеры" можно использовать для атаки, снабдив их ядерными боеголовками", — сказал польский министр.