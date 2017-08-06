Варшава будет защищать права поляков, живущих в Британии

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Варшава в рамках переговоров между ЕС и Великобританией по Brexit будет защищать права поляков, проживающих в Соединенном Королевстве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Вы правы, это проблема для Польши, так как около одного миллиона поляков живут в Великобритании. Это те, кто эмигрировал после Второй мировой войны, и те, кто уехал после того, как мы присоединились к ЕС в 2004 году. Поэтому в переговорах по Brexit мы будем заботиться о статусе этих людей, живущих в Великобритании. Это часть инструкций, переданных переговорщику от ЕС Мишелю Барнье, — защищать закон, защищать статус не только поляков, но всех континентальных европейцев, проживающих в Великобритании", — заявил глава польского МИД.

По его словам, Варшава будет настаивать на том, чтобы "статус этих людей, всех континентальных европейцев, был таким же, как у британцев, проживающих в континентальной Европе".

Другой проблемой в процессе выхода Соединенного королевства из Евросоюза является вопрос бюджета, отметил он.

"И вторая проблема — да, вы правы, когда Brexit будет осуществлен, европейский бюджет станет меньше из-за того, что мы потеряем вклад Британии. Это затронет не только Польшу, но все европейские страны. Поэтому мы следим за тем, чтобы до проведения Brexit Великобритания выполнила все свои финансовые обязательства. Это значит, что до 2020 года, до конца периода, на который мы делаем прогноз, предполагается, что Великобритания будет участвовать в формировании бюджета", — заявил Ващиковский.

Процесс "развода" Евросоюза с Великобританией был запущен весной текущего года, стороны обязаны договориться о его условиях не позднее конца марта 2019 года, однако этот срок, по согласованию ЕС и страны, может быть продлен. Выход Великобритании из состава Евросоюза не окажет влияния на бюджет всех стран ЕС на 2018 год, говорится в материалах Еврокомиссии.

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер отметил во вторник, что единый бюджет Евросоюза на 2018 год будет последним стандартным бюджетом всех 28 стран ЕС ввиду Brexit.

При этом власти ЕС выступают за то, чтобы Великобритания исполнила все финансовые обязательства перед ЕС, которые она взяла на себя будучи его членом. Однолетний бюджет союза формируется из многолетнего финансового плана (MFF), который согласовывается всеми странами ЕС. Нынешний MFF был принят в 2013 году, задолго до решения о Brexit, и действует по 2020 год включительно. ЕК пока не может точно сказать, каково будет влияние выхода Великобритании из ЕС на бюджет союза в ближайшие годы.