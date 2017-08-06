Глава МИД Польши уверен, что Контингент НАТО в стране не угрожает России

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Размещение бригады США и батальона НАТО в Польше не угрожает интересам России, это реакция на растущее военное присутствие РФ в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Это символ, это знак нашей решимости защищать нашу часть Европы. Мы присоединились к НАТО в 1999 году, 18 лет назад. В течение 17-18 лет на территории Польши, прибалтийских стран и восточного фланга не было сил НАТО. Контингенты альянса появились на нашей территории с начала этого года. Это не имеет какого-то существенного значения с точки зрения боевого потенциала. Это символы: батальон, американская бригада", — сказал министр.

По его словам "это символическое присутствие, демонстрирующее готовность к защите этой части НАТО в случае, если на территории Польши произойдет какой-либо инцидент, подобный крымскому".

"Мы реагируем на усиление военного присутствия России вокруг Польши. Это не мы создаем проблему, мы реагируем. Последние пару лет Россия усиливает военное присутствие вокруг Польши. В Калининградской области есть крупная военная база, там тысячи военных, тысячи единиц техники, ракетные установки "Искандер". Поэтому размещение американской бригады и батальона НАТО — это реакция на растущее военное присутствие России вокруг Польши", — отметил Ващиковский.