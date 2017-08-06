"Террористическое нападение": в Венесуэле заявили об атаке на военную базу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Венесуэле произошло "террористическое нападение" на военную базу Парамакай, несколько человек арестованы, передает "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Министр обороны страны Владмири Падрино Лопес заявил, что атаку совершили не военные, а гражданские лица, одетые в форму, во главе с офицером-дезертиром, сообщает агентство Sputnik Mundo.
Ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей в военной форме с автоматами объявила о восстании в штате Карабобо на севере страны. Один из мужчин на видеозаписи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.
Выборы в учредительное собрание
Сами выборы прошли в атмосфере массовых протестов, которые привели к человеческим жертвам. Число погибших с начала апреля составляет более 120 человек.
Позиция прокуратуры
Генеральная прокуратура Венесуэлы в четверг потребовала отменить начало работы Национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил генерального прокурора Луису Ортегу Диас в том, что она оказывает покровительство оппозиции
"Соучастие прокуратуры в вооруженных восстаниях, защита, которую прокуратура оказывала нарушителям в течение трех месяцев или больше; говорим открыто перед страной, если здесь была бы прокуратура, которая бы действовала, уже давно все… преступники были бы пойманы, осуждены и заключены в тюрьму, и давно был бы мир", — заявил Мадуро.
В субботу учредительное собрание на первой сессии единогласным решением сняло Ортегу Диас с поста.
Международная реакция
После проведения выборов США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Комментируя принятое решение, президент США Дональд Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим власть в Венесуэле. В ответ Мадуро назвал США империей и заявил, что гордится санкциями.
В субботу главы МИД стран Меркосур на встрече в Бразилии заявили, что членство Венесуэлы окончательно приостановлено из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания. Тем не менее, Мадуро заверил, что, несмотря на это, страна останется в Меркосур.
МИД России призвал мировое сообщество проявить сдержанность и отказаться от намерения не признавать итоги выборов, так как это может "углубить поляризацию в обществе".
Попытка "оранжевой" революции
В российском парламенте санкции США расценили как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, заподозрив Вашингтон в намерении устроить в стране переворот.
"Это откровенная попытка свергнуть неугодного им правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Координатор парламентской группы дружбы с Венесуэлой, депутат Госдумы Михаил Емельянов полагает, что США в Венесуэле "организуют "оранжевую" революцию по оппозиционному сценарию, который мы неоднократно видели на постсоветском пространстве и в других странах мира".