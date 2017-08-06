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В мире

"Террористическое нападение": в Венесуэле заявили об атаке на военную базу

20:0306.08.2017
(обновлено: 20:05 06.08.2017)
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© AP Photo / Juan Carlos HernandezНациональная гвардия Венесуэлы во время защиты военной базы Парамакай. 6 августа 2017Национальная гвардия Венесуэлы во время защиты военной базы Парамакай. 6 августа 2017
© AP Photo / Juan Carlos Hernandez

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Венесуэле произошло "террористическое нападение" на военную базу Парамакай, несколько человек арестованы, передает "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
И они учат нас не вмешиваться: как США раскручивают мятеж в Венесуэле
Как написал Кабельо в своем микроблоге в Twitter, военные предприняли оперативные меры и взяли ситуацию на базе под контроль.

Министр обороны страны Владмири Падрино Лопес заявил, что атаку совершили не военные, а гражданские лица, одетые в форму, во главе с офицером-дезертиром, сообщает агентство Sputnik Mundo.

Ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей в военной форме с автоматами объявила о восстании в штате Карабобо на севере страны. Один из мужчин на видеозаписи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.

Выборы в учредительное собрание

Полиция Венесуэлы. Архивное фото
© Flickr / andresAzp
Лидера венесуэльской оппозиции вернули из тюрьмы под домашний арест
В прошлое воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание (НУС), которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Инициатива созыва собрания принадлежит президенту Николасу Мадуро. Оппозиция, которая контролирует парламент, не признала выборы, указывая, что процесс должен быть осуществлен через референдум, а не личным решением главы государства.

Сами выборы прошли в атмосфере массовых протестов, которые привели к человеческим жертвам. Число погибших с начала апреля составляет более 120 человек.

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017
© REUTERS / Christian Veron
Венесуэла открыла путь к реформе конституции через протесты и гибель людей
По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

Позиция прокуратуры

Генеральная прокуратура Венесуэлы в четверг потребовала отменить начало работы Национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил генерального прокурора Луису Ортегу Диас в том, что она оказывает покровительство оппозиции

"Соучастие прокуратуры в вооруженных восстаниях, защита, которую прокуратура оказывала нарушителям в течение трех месяцев или больше; говорим открыто перед страной, если здесь была бы прокуратура, которая бы действовала, уже давно все… преступники были бы пойманы, осуждены и заключены в тюрьму, и давно был бы мир", — заявил Мадуро.

В субботу учредительное собрание на первой сессии единогласным решением сняло Ортегу Диас с поста.

Международная реакция

После проведения выборов США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Комментируя принятое решение, президент США Дональд Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим власть в Венесуэле. В ответ Мадуро назвал США империей и заявил, что гордится санкциями.

Флаги стран Южноамериканского общего рынка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Соловский
Меркосур окончательно приостановил членство Венесуэлы
Большинство стран мира, высказавшихся по поводу прошедших выборов, заявляют о непризнании Национального учредительного собрания.

В субботу главы МИД стран Меркосур на встрече в Бразилии заявили, что членство Венесуэлы окончательно приостановлено из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания. Тем не менее, Мадуро заверил, что, несмотря на это, страна останется в Меркосур.

МИД России призвал мировое сообщество проявить сдержанность и отказаться от намерения не признавать итоги выборов, так как это может "углубить поляризацию в обществе".

Попытка "оранжевой" революции

В российском парламенте санкции США расценили как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, заподозрив Вашингтон в намерении устроить в стране переворот.

"Это откровенная попытка свергнуть неугодного им правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. 31 июля 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Ну и НУС, или "Вся власть Учредительному собранию!"
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что вмешательство во внутренние дела других государств уже нескрываемо ставится в центр внешней политики США, при этом минфин превратился в глобальный карательный орган, который сам решает, где есть демократия, а где — нет. Введение санкций против Мадуро с формулировкой "за подрыв демократии" — "явный признак реидеологизации американской внешней политики", написал сенатор в Facebook.

Координатор парламентской группы дружбы с Венесуэлой, депутат Госдумы Михаил Емельянов полагает, что США в Венесуэле "организуют "оранжевую" революцию по оппозиционному сценарию, который мы неоднократно видели на постсоветском пространстве и в других странах мира".

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