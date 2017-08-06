Пушков усомнился, что санкции ООН без переговоров повлияют на политику КНДР

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что санкции СБ ООН без переговоров вряд ли повлияют на поведение КНДР.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Санкции СБ ООН без переговоров вряд ли повлияют на поведение КНДР. Пхеньяну нужны гарантии безопасности, к-ые США отказываются предоставить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 августа 2017 г.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.