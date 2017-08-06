СМИ: ХАМАС одобрил инициативу Египта по внутрипалестинскому урегулированию

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, одобрило инициативу египетских властей по урегулированию внутренних противоречий в Палестине, сообщил принадлежащий ХАМАС телеканал "Аль-Акса".

Об инициативе, которую ранее сторонам представил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, в воскресенье сообщила издающаяся в Лондоне арабоязычная газета "Аль-Хаят". По ее данным, в план ас-Сиси вошли шесть пунктов.

Как передал канал "Аль-Акса", источник в ХАМАС подтвердил достоверность статьи газеты и сообщил, что "ХАМАС ответил положительно на инициативу". По его словам, движение теперь ждет позицию правящей на Западном берегу партии ФАТХ, возглавляемой президентом Палестины Махмудом Аббасом.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль исламистов из ХАМАС. Их оппоненты из движения ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан.

По данным "Аль-Хаят", Египет предложил для преодоления раскола распустить правительственный комитет ХАМАС в Газе одновременно с отменой Аббасом всех ограничений в отношении сектора и движения. Среди других пунктов плана — допуск правительства нацсогласия к работе в Газе, трудоустройство сотрудников администрации ХАМАС в органы власти, проведение всеобщих выборов в Палестине и начало всеобъемлющего диалога для окончательного прекращения раскола.

По данным газеты, ХАМАС принял египетский план "безоговорочно", в то время как Аббас выступил с альтернативным планом, который ХАМАС раскритиковал.