В ДРК при столкновении между двумя племенами погибли более 50 человек

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в столкновениях между племенными группировками пигмеев и банту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных гуманитарных работников.

По словам собеседников агентства, столкновения произошли в пятницу между племенными группировками народностей банту и пигмеев в провинции Танганьика близ города Калимие. По словам местного активиста, большинство погибших были из этнической группы Луба.

"Согласно полученной информации, в результате атаки на группу было около 50 погибших", — заявил председатель местной неправительственной организации Межцерковного совета Илунга Мусафири (Ilunga Musafiri).

Как отмечает агентство, это наибольшее число погибших в этнических конфликтах за последние месяцы.

Ранее управление ООН по правам человека сообщило о 251 случае внесудебной расправы в провинции Касаи в Демократической Республике Конго в период с марта по июнь, среди жертв более 60 детей. Организация отметила, что все чаще насилие в регионе связано с этническими противоречиями.

ООН возлагает ответственность за расправы как на правительственные войска и бойцов поддерживаемого властями вооруженного народного ополчения Бана Мура (Bana Mura), так и на повстанцев группировки "Камуина Нсапу" (Kamuina Nsapu).