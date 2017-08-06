Китай призвал Сеул сделать "разумный выбор" по вопросу размещения ПРО США

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И на встрече со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва призвал Сеул сделать "разумный выбор" по вопросу размещения в стране ПРО THAAD, сообщает телеканал CGTN.

Китайский министр призвал Южную Корею как можно скорее ликвидировать это "камень преткновения", который негативно сказывается на развитии двустороннего сотрудничества и вызывает опасения в вопросе обеспечения региональной стабильности.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.