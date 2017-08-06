В ООН участников конфликта в Йемене обвинили в безразличии к мирным жителям

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Очередной удар арабской коалиции по мирным целям на севере Йемена демонстрирует безразличие участников гражданской войны к безопасности мирного населения, заявил гуманитарный координатор ООН по Йемену Джейми Макголдрик.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова Макголдрика, жертвами авиаудара в пятницу по жилому дому и автомобилю в северной провинции Саада стали не менее 12 человек, в том числе дети, 10 получили ранения. Саада считается главным оплотом повстанческого движения "Ансар Алла", которое с 2014 года ведет войну с властями.

"Все стороны конфликта продолжают проявлять пренебрежение к защите гражданских лиц и принципу различия между гражданскими лицами и боевиками в ходе осуществления военных действий", — сказал Макголдрик.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая ведет в Йемене военно-воздушную кампанию против повстанцев, не ответил на просьбу прокомментировать произошедшее.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.