Глава МИД Турции обсудил с Лавровым Сирию, визовый режим и томаты

Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Маниле. 6 августа 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Маниле. 6 августа 2017

АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Маниле визовый режим между странами, сирийское урегулирование, а также ограничения по поставкам турецких томатов в Россию.

В воскресенье Лавров и Чавушоглу провели встречу в Маниле, куда министры прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

"Мы обсудили тему Сирии, в том числе подготовку к очередному раунду переговоров в Астане. Затронули тему визового режима. Состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере, ограничениям по поставкам томатов", — сообщил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, встреча с Лавровым была очень полезной.