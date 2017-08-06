МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. КНДР сохранит свои уже наработанные экономические связи с другими странами, несмотря на принятые против Пхеньяна санкции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она, в частности, предусматривает, что страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Также предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Депутат напомнил, что за последние годы КНДР многое делала для того, чтобы активизировать свои внешнеэкономические связи. Так, по его словам, "довольно большой товарооборот у них с Китаем, с Россией тоже есть определенные подвижки во взаимных экономических интересах, последние годы это тоже можно было отмечать".

"Я думаю, что тот уровень, который сложился на данном этапе, позволит наиболее острые проблемы КНДР решить, даже если не удастся наращивать товарооборот… Тем наработанным связям, которые уже сложились, это не угрожает", — заявил Новиков РИА Новости.

По его мнению, КНДР вкладывает большие средства в укрепление своей обороноспособности "не от хорошей жизни, а видя то, что происходит в современном мире, какая судьба постигла Югославию, Афганистан, Линию, Сирию".