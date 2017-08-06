Три человека погибли при взрыве гранаты в Донецкой области

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате взрыва гранаты во дворе частного дома на подконтрольной украинским силовикам территории Донецкой области, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС.

"В селе Дачное Марьинского района 6 августа в 00 часов 30 минут (время совпадает с мск — ред.) во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли три человека и один человек госпитализирован в городскую больницу", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

По данным ведомства, правоохранительные органы проводят расследование.